На следующей неделе туляков ждут 15-градусные морозы

Фото Алексея Пирязева.

На следующей неделе туляков ждет похолодание. В понедельник, 22 января, ночью ожидается -9 градусов, днем — -8.

Во вторник в дневное время столбик термометра покажет -14 градуса, в ночное — -8. В среду погода особо не изменится, только немного потеплеет ночью — до -12.

25 января ночью в Туле ожидается -15 градусов, днем воздух прогреется до -8.

С пятницы морозы пойдут на спад. Так, 26 января в ночное время будет -10, днем — -6.

Всю неделю будет переменная облачность. Синоптики осадков не обещают.