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Тульский экзотариум приглашает отметить День студента
На фото: йеменский хамелеон.

Тульский экзотариум приглашает отметить День студента

Каждый второй студент 25, 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!

В канун Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1». Каждый второй студент 25, 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!

Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).

Кстати, праздник стал официальным только 13 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века.

Возрастное ограничение: 0+

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +3
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