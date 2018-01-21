Тульский экзотариум приглашает отметить День студента

На фото: йеменский хамелеон.

Каждый второй студент 25, 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!

В канун Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1». Каждый второй студент 25, 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!

Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).

Кстати, праздник стал официальным только 13 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века.

Возрастное ограничение: 0+