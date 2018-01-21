В Тульской области в страшном ДТП погибли пять человек

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Также два человека получили травмы.

21 января в 18.30 в дежурную часть УМВД России по Тульской

области сообщили о ДТП в Куркинском районе около деревни Ивановка. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух

легковых автомобилей — «Ниссан» и ВАЗ-2111.

На данный момент имеются сведения о пяти погибших. Также два человека получили ранения, среди них один ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предположительно, причиной аварии послужили сложные дорожные условия после снегопада.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.