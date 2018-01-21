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В Тульской области в страшном ДТП погибли пять человек
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в страшном ДТП погибли пять человек

Также два человека получили травмы.

21 января в 18.30 в дежурную часть УМВД России по Тульской
области сообщили о ДТП в Куркинском районе около деревни Ивановка. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух
легковых автомобилей — «Ниссан» и ВАЗ-2111.

На данный момент имеются сведения о пяти погибших. Также два человека получили ранения, среди них один ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предположительно, причиной аварии послужили сложные дорожные условия после снегопада.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:38 0
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