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Жители поселка Молодежный просят улучшить транспортное сообщение

Жители поселка Молодежный просят улучшить транспортное сообщение

Также они просят построить тротуар, установить светофор и остановочный пункт.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин встретился с жителями поселка Молодежный. Во встрече приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
 
В ходе встречи с жителями нового жилого комплекса было обсуждено строительство тротуара, организация светофорного объекта и остановочного пункта, транспортное сообщения. Вопросы будут проработаны и обсуждены на следующей встрече.
 
Также Алексей Крыгин провел выездное совещание по перспективам обустройства разворотных колец в районе жилой застройки МКД и Новомосковского шоссе.
сегодня, в 19:19 +3
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ТулаЖК Молодежный
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