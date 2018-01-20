Жители поселка Молодежный просят улучшить транспортное сообщение

Также они просят построить тротуар, установить светофор и остановочный пункт.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин встретился с жителями поселка Молодежный. Во встрече приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В ходе встречи с жителями нового жилого комплекса было обсуждено строительство тротуара, организация светофорного объекта и остановочного пункта, транспортное сообщения. Вопросы будут проработаны и обсуждены на следующей встрече.

Также Алексей Крыгин провел выездное совещание по перспективам обустройства разворотных колец в районе жилой застройки МКД и Новомосковского шоссе.