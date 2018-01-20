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Инспекторы УАТН проверили уборку дворов Тулы от снега
Фото Дмитрия Дзюбина.

Инспекторы УАТН проверили уборку дворов Тулы от снега

Было обследовано 105 придомовых территорий во всех городских округах

Инспекторы управления по административно-техническому надзору провели рейды на предмет уборки территорий, вывоза мусора.
 
В случае выявления нарушений управляющим компаниям выдаются требования.
 
Сегодня, 20 января, сотрудниками управления по административно-техническому надзору было обследовано 105 придомовых территорий во всех городских округах. Уборка от снега и наледи во дворах осуществляется в соответствии с погодными условиями.
 
Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства МО город Тула, управляющими компаниями должны убираться входные группы и проезжая часть на территории МКД. Уборка ведется до усовершенствованного покрытия, то есть асфальт должен стать чистым, без снега и наледи. В гололед нужно проводить обработку противогололедными составами. В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение двух часов по его окончании. За нарушение сроков или систематическое нарушение Правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
 
Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега, в том числе на дворовых территориях, принимает Единая дежурно-диспетчерская служба по телефонам: 1391, 47-20-34. Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.
сегодня, в 20:08 0
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