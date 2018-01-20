Инспекторы УАТН проверили уборку дворов Тулы от снега

Фото Дмитрия Дзюбина.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору провели рейды на предмет уборки территорий, вывоза мусора.

В случае выявления нарушений управляющим компаниям выдаются требования.

Сегодня, 20 января, сотрудниками управления по административно-техническому надзору было обследовано 105 придомовых территорий во всех городских округах. Уборка от снега и наледи во дворах осуществляется в соответствии с погодными условиями.

Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства МО город Тула, управляющими компаниями должны убираться входные группы и проезжая часть на территории МКД. Уборка ведется до усовершенствованного покрытия, то есть асфальт должен стать чистым, без снега и наледи. В гололед нужно проводить обработку противогололедными составами. В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение двух часов по его окончании. За нарушение сроков или систематическое нарушение Правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега, в том числе на дворовых территориях, принимает Единая дежурно-диспетчерская служба по телефонам: 1391, 47-20-34. Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.