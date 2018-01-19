Кадр из видео.
Футболисты «Арсенала» «примерили» на себя популярные смайлики
Вышло забавно!
Тульский «Арсенал» подготовил для своих болельщиков позитивное видео. Футболисты Кантемир Берхамов, Федерико Расич, Сергей Ткачев, Михаил Левашов, Анри Хагуш, Михаил Александров, Лука Джорджевич, Александр Денисов и Гиа Григалава с помощью мимики показали популярные в соцсетях смайлики.
Вышло забавно!
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