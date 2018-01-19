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В Тульской области установлен владелец «Ленд Крузера», бросивший авто в кювете
Фото Сергея Луканича.

В Тульской области установлен владелец «Ленд Крузера», бросивший авто в кювете

Им оказался житель Московской области.

Ранее Myslo писал, что 14 января в Заокском районе житель Алексина обнаружил «Ленд Крузер» в кювете без номеров. Видео мужчина выложил в одной из алексинских групп в соцсети ВКонтакте.

Никого в машине или рядом с ней не было, номера на иномарке также были скручены. Видно, что в автомобиле сработали подушки безопасности.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что владелец иномарки установлен. Им оказался житель Московской области. По пути в столицу мужчина попал в ДТП — съехал в кювет. В аварии никто не пострадал, поэтому водитель не стал вызывать сотрудников ГИБДД.

С места происшествия мужчину увезли друзья. Забрать поврежденный автомобиль у владельца получилось лишь сегодня.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:04 +2
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