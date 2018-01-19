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Туляков приглашают отметить День снега
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают отметить День снега

Всех желающих приглашают попробовать свои силы на учебной трассе в Некрасово и получить бесплатные рекомендации тренеров.

21 января в горнолыжном комплексе парка активного отдыха Некрасово пройдет праздник — Международный день снега. Мероприятие организовано Федерацией горнолыжного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту.

Всех желающих приглашают попробовать свои силы на учебной трассе и получить бесплатные рекомендации тренеров.

Начало в 12.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:47 0
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