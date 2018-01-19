Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают отметить День снега
Всех желающих приглашают попробовать свои силы на учебной трассе в Некрасово и получить бесплатные рекомендации тренеров.
21 января в горнолыжном комплексе парка активного отдыха Некрасово пройдет праздник — Международный день снега. Мероприятие организовано Федерацией горнолыжного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту.
Всех желающих приглашают попробовать свои силы на учебной трассе и получить бесплатные рекомендации тренеров.
Начало в 12.00.
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