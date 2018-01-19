Бьянка, «Винтаж» и 25-метровый пирог: Как Тула отметит День студента

В Тульском кремле в четверг, 25 января, состоится спортивно-развлекательный праздник «Татьяниада-2018».

Настолько массово этот праздник будет отмечаться в Туле впервые.

В нём примут участие студенты всех учебных заведений регионального центра. Гостей угостят 25-метровым пирогом с чаем и сбитнем. Угощение испекут студенты кулинарного колледжа.

В этот день в кремле будут работать 23 интерактивные площадки, на одной из которых расположится дерево дружбы, где каждый сможет оставить свое пожелание друзьям.

Также будет организована селфи-площадка.

25 января в кремле состоится праздничный концерт, в котором примут участие певица Бьянка и группа «Винтаж».

Начало мероприятия – в 14.30.