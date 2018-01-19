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Бьянка, «Винтаж» и 25-метровый пирог: Как Тула отметит День студента

Бьянка, «Винтаж» и 25-метровый пирог: Как Тула отметит День студента

В Тульском кремле в четверг, 25 января, состоится спортивно-развлекательный праздник «Татьяниада-2018».

Настолько массово этот праздник будет отмечаться в Туле впервые.
В нём примут участие студенты всех учебных заведений регионального центра. Гостей угостят 25-метровым пирогом с чаем и сбитнем. Угощение испекут студенты кулинарного колледжа.
 
В этот день в кремле будут работать 23 интерактивные площадки, на одной из которых расположится дерево дружбы, где каждый сможет оставить свое пожелание друзьям.
 
Также будет организована селфи-площадка.
 
25 января в кремле состоится праздничный концерт, в котором примут участие певица Бьянка и группа «Винтаж».
 
Начало мероприятия – в 14.30.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:42 +3
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