Погода в Туле 19 января: облачно, холодно и ветрено
Синоптики обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность.
Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -11 до -6 градусов, днём заморозки до -9. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.
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