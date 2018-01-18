Погода в Туле 19 января: облачно, холодно и ветрено

Синоптики обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -11 до -6 градусов, днём заморозки до -9. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.