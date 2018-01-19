В Киреевском районе восстановлено электроснабжение

В зону частичного отключения электроснабжения попали более 130 домов и 2500 жителей.

Сообщение об отключении электричества в поселке Шварцевский в Единую службу спасения-112 поступило 18 января в 16.10.

В зону частичного отключения электроснабжения попали более 130 домов и 2500 жителей (ранее сообщалось о 3700 жителей, сегодня информация уточнена).

На месте работали семь оперативно-выездных бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 00.40 аварийно-восстановительные бригады приступили к подключению абонентов. По состоянию на 01.21 электроснабжение полностью восстановлено», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.