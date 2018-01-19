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В Киреевском районе восстановлено электроснабжение

В Киреевском районе восстановлено электроснабжение

В зону частичного отключения электроснабжения попали более 130 домов и 2500 жителей.

Сообщение об отключении электричества в поселке Шварцевский в Единую службу спасения-112 поступило 18 января в 16.10. 
 
В зону частичного отключения электроснабжения попали более 130 домов и 2500 жителей (ранее сообщалось о 3700 жителей, сегодня информация уточнена).
 
На месте работали семь оперативно-выездных бригад филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.
 
«В 00.40 аварийно-восстановительные бригады приступили к подключению абонентов. По состоянию на 01.21 электроснабжение полностью восстановлено», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:26 0
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