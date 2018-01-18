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В Туле в сгоревшем сарае пожарные нашли труп
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Туле в сгоревшем сарае пожарные нашли труп

Личность погибшего устанавливается.

Вечером 17 января в Туле при тушении пожара в сараях на улице Н. Руднева было обнаружено тело человека.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем лицами без определенного места жительства, проживающими в сараях.

Личность погибшего устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.


Фото с места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Серьезный пожар сняли очевидцы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:10 +2
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