В Туле в сгоревшем сарае пожарные нашли труп

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области. Фото с места происшествия.

Вечером 17 января в Туле при тушении пожара в сараях на улице Н. Руднева было обнаружено тело человека.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем лицами без определенного места жительства, проживающими в сараях.

Личность погибшего устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.



Фото с места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Серьезный пожар сняли очевидцы.