Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области. Фото с места происшествия.
В Туле в сгоревшем сарае пожарные нашли труп
Личность погибшего устанавливается.
Вечером 17 января в Туле при тушении пожара в сараях на улице Н. Руднева было обнаружено тело человека.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем лицами без определенного места жительства, проживающими в сараях.
Личность погибшего устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
Фото с места происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Серьезный пожар сняли очевидцы.
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