Священник Тульской епархии: «Купание в проруби — не церковная традиция»

Фото Алексея Пирязева.

Тульский врач, служитель церкви и инспектор по маломерным судам рассказали, как остаться живым и здоровым после крещенских купаний.

19 января православные отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне или Святое Богоявление. Ежегодно в крещенскую ночь тысячи людей окунаются в прорубь. Что несет в себе это таинство и как к нему относится церковь?

Считается, что крещенская вода исцеляет от любых недугов, освобождает от грехов и дарит жизненные силы. Люди верят, что в святой воде нельзя замерзнуть и заболеть.

Праздник начинается 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник. В этот день верующие приходят на службу в церковь и за освященной водой. Ближе к вечеру освящают и водоемы. После этого начинаются традиционные крещенские купания.

Несмотря на это, в последнее время позиция церкви по отношению к крещенским купаниям неоднозначна.

Патриарх Кирилл, например, крещенские купания поддерживает, отмечает, что для многих людей этот обычай может стать первым шагом на пути к Богу. Патриарх говорит, что из купели «многие выходят другими, почувствовав силу Божественной благодати».

Однако такой позиции придерживаются не все священнослужители. Председатель информационного отдела Тульской епархии игумен Агафангел:

Игумен Агафангел – Каждому верующему человеку обязательно нужно знать, что купание на Крещение — это не церковная традиция. Русская православная традиция осуждает подобные мероприятия. Духовенство говорит о том, что приступать к подобным экстремальным процедурам нужно, прежде посоветовавшись с врачом. Господь Иисус Христос крестился в этот день на реке Иордан от Иоанна Крестителя. И каждый верующий в него человек крестится один раз в жизни. Иисус не приходил каждый год на Иордан, чтобы купаться. Купание в проруби — это обычное физиологическое упражнение. И заниматься им должны только закаленные люди — «моржи» и те, кому позволяет здоровье. Для религиозного человека важны богослужение и святая вода. Воду, которую освящают в этот день, нужно пить с молитвой и благоговением, но не нырять же в нее с головой. Вода освящается для исцеления души и тела, и отношение к ней должно быть, как к великой святыне.

Наряду с церковнослужителями об опасности купаний предупреждают и врачи.

Ольга Коротыч – Купание в проруби особенно опасно для людей с нарушением дыхания и заболеваниями сосудов, — рассказывает врач-терапевт Ольга Коротыч. — Поэтому категорически запрещено крещенское купание людям, страдающим астмой и сердечной недостаточностью, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Также нужно быть осторожным и тем, кто постоянно не занимается физкультурой и спортом. У неподготовленного человека погружение в ледяную воду может спровоцировать резкое повышение давления и сердечно-сосудистые катастрофы, вплоть до внезапной смерти.

Если вы все-таки решитесь окунуться в водоем в Крещенскую ночь, делайте это в специально оборудованных местах.

В этом году зима немного запоздала, крепкий минус на улице установился после Рождества, поэтому лед может быть небезопасным.

Государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин:

Сергей Верхокамкин – Во всех оборудованных для крещенских купаний местах проводятся замеры толщины льда. В зависимости от результатов замеров будет принято решение о том, как люди будут заходить на лед. Сейчас в Центральном парке Тулы, например, толщина льда 12 см, если минусовая температура продержится до самой Крещенской ночи, то лед будет безопасен даже для большой толпы. В любом случае будут созданы максимально безопасные условия для людей.

Помните! Погружаться в прорубь можно не более чем на 2 минуты, а до купели необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.

В оборудованных для купания местах будут установлены обогреваемые раздевалки — для мужчин и для женщин, расположится полевая кухня с горячим чаем, помещения для приема пищи. Дежурить будут экстренные службы — скорая помощь, пожарные, спасатели и водолазы.