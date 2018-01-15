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Дюмин потребовал найти средства на установку новых камер видеонаблюдения

Дюмин потребовал найти средства на установку новых камер видеонаблюдения

Но пока в планах установка четырех имитаций комплексов видеонаблюдения - чтобы держать тульских водителей в тонусе.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник доложил о мерах по повышению безопасности на дорогах региона.
 
По словам Дудника, в 2017 году были модернизированы восемь нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к учебным заведениям. Также в 2017 году установлено 3179 дорожных знаков, 44 км металлического ограждения, обустроено 10 лежачих полицейских, 36 км искусственного освещения. Установлены два светофора — на повороте в Петелино и на 37-м километре дороги «Тула-Белёв» в Дубенском районе.
 
С 2014 года в регионе установлены и работают 90 стационарных комплексов видеонаблюдения. С декабря 2016 года работают 25 передвижных комплексов. Они фиксируют скоростной режим, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и выезд за стоп-линию.
 
В целях повышения бдительности водителей в 2018 году планируется установка четырех имитаторов комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Также планируется в Новомосковске модернизировать 16 нерегулируемых пешеходных переходов, а в Туле модернизировать четыре светофора.
 
 
В 2018 году министерство планирует установить 3500 дорожных знаков, осветить 73,13 км дорог, нанести 2500 км разметки.
 
На этот год в министерство подали заявку на 27 млн руб. на установку ограждений на дорогах.
 
А еще, по словам Дудника, министерство поддерживает инициативу кафедры ТулГУ — создать аналитическую лабораторию, чтобы выяснить решающие факторы аварийности и смертности на дорогах.
В Туле и области ежегодно происходит 2000 ДТП. В прошлом году упор делали на пропаганду соблюдения ПДД.
 
 
Алексей Дюмин уточнил: «Стационарных камер хватает?»
Сергей Галкин, начальник УВД Тульской области: «Не хватает. Больше бы совсем не помешало».
Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области: «25 переносных более эффективны, чем стационарные».
Михаил Есаков: «Там, где стоят камеры, аварийность на 30 процентов меньше».
«А почему мы не устанавливаем еще камеры?» — спросил Дюмин.
«Работаем над этим», — ответил Андрианов.
 
 
«Как работаете с перевозчиками, чтобы снизить аварийность и уменьшить количество жалоб туляков?»— спросил Дюмин.
«Проводим инструктажи, занятия по обучению правилам дорожного движения», — ответил Дудник.
«А наказываете нарушителей как?» — не унимался губернатор.
 
Оказалось, что наказывают и материально, и даже увольняют.
 
По словам Дудника, статистика ДТП снизилась за прошлый год.
 
Дюмин: «Когда все переходы будут правильно оборудованы?»
Дудник: «В течение этого и следующего года».
 
Алексей Дюмин:
 
– Много вопросов есть по общественному транспорту в Туле. Давайте выберем день и обсудим эту проблему.
Дату встречи пока не обозначили.
 
«Где можно посмотреть дороги и участки, где больше всего случается аварий?» — спросил Дюмин.
«На нашем сайте», — ответил Дудник.
«А кто его читает?» — уточнил губернатор. И посоветовал министру расширить информирование населения, используя дополнительные источники и носители.
 
Глава ГИБДД Тульской области Михаил Есаков подвел итоги 2017 года. За этот период в регионе произошло 2279 ДТП, в которых 3002 человека пострадали и 304 погибли.
 
 
 
По словам Есакова, от граждан поступило более 1000 видео о нарушениях ПДД, по которым приняты меры.
 
Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин предложил рассмотреть возможность увеличить количество стационарных камер:
 
– К 1 июля надо запустить новый инвестпроект по установке камер видеофиксации. К тому же стационарные камеры работают круглые сутки, в том числе в ночное время, а передвижные - только в дневное.
Алексей Дюмин поддержал это предложение и поручил Родиону Дуднику проанализировать ситуацию с освещением дорог и установкой камер.
 
А Сергей Галкин добавил, что в  Госдуме сейчас лежит проект о передаче полномочий составления протоколов по видеофиксации от ГИБДД к администрации муниципалитетов. Как это уже работает в Москве и Питере.
 
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:37 +2
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