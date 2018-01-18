В Туле на ул. Оборонной ремонтируют трамвайные пути

Работы будут проводиться до середины февраля 2018 года.

В Туле на улице Оборонной ремонтируют трамвайные пути. Ремонт будет длиться до середины февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт ведется на участке от ул. Советской до трамвайного депо. Работы проводятся специалистами МКП «Тулгорэлектротранс» и МКУ «Сервисный центр».

В рамках ремонта будет производиться частичная переукладка плитки, а также частичный ремонт дорожного покрытия литым асфальтом.

При движении по данному участку дороги, во избежание аварийных ситуаций, автомобилисты должны быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.