новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Оборонной ремонтируют трамвайные пути

В Туле на ул. Оборонной ремонтируют трамвайные пути

Работы будут проводиться до середины февраля 2018 года.

В Туле на улице Оборонной ремонтируют трамвайные пути. Ремонт будет длиться до середины февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт ведется на участке от ул. Советской до трамвайного депо. Работы проводятся специалистами МКП «Тулгорэлектротранс» и МКУ «Сервисный центр».

В рамках ремонта будет производиться частичная переукладка плитки, а также частичный ремонт дорожного покрытия литым асфальтом.

При движении по данному участку дороги, во избежание аварийных ситуаций, автомобилисты должны быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт трамвайных путей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год
Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год
Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»
Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.