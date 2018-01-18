Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?
На масштабную вырубку деревьев в ЦПКиО на аллее вдоль ул. Ф. Энгельса обратили внимание многие посетители парка.
Оставшиеся на месте деревьев пни вызвали массу вопросов. Очевидцы заявили в своих соцсетях, что вырубка незаконна, другие на всякий случай о данном факте написали на форум правительства Тульской области, потребовав «прекратить отвратительное действие против живого уголка природы, нет ни аргументов, никаких важных целей в убийстве природы городского парка».
За комментарием Myslo обратился в пресс-службу «Тульских парков». Оказалось, что никакой сенсации в проводимых работах нет: работы плановые и анонсировались парком еще в начале осени.
Проведенная летом плановая проверка выявила вредителя – изумрудную златку. В связи с этим вырубке подлежат 969 деревьев. Другого способа борьбы с вредителем и защиты от него здоровых деревьев нет.
Деревья начали вырубать еще в ноябре, работы должны завершиться в феврале этого года. Вместо вырубленных на их месте будет посажено не менее 1000 новых деревьев и кустарников, но в весенне-осенний период.
Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко:
Леонид Ивченко
– Очень важно, что решение о проведении работ по удалению зараженных деревьев принято своевременно. В нашей деятельности встречались случаи, когда больные деревья не удалялись и это приводило к ужасным последствиям. Например, ситуация с распространением короеда-типографа. В результате несвоевременного удаления очаги распространились сверх допустимых пределов. В данном случае «Тульские парки» поступили правильно и разумно. Лесной массив довольно быстро будет восстановлен. В среднем, при благоприятных условиях, дерево за год вырастает на 20 см.