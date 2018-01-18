Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?

Оставшиеся на месте деревьев пни вызвали массу вопросов. Очевидцы заявили в своих соцсетях, что вырубка незаконна, другие на всякий случай о данном факте написали на форум правительства Тульской области, потребовав «прекратить отвратительное действие против живого уголка природы, нет ни аргументов, никаких важных целей в убийстве природы городского парка».

За комментарием Myslo обратился в пресс-службу «Тульских парков». Оказалось, что никакой сенсации в проводимых работах нет: работы плановые и анонсировались парком еще в начале осени.

Проведенная летом плановая проверка выявила вредителя – изумрудную златку. В связи с этим вырубке подлежат 969 деревьев. Другого способа борьбы с вредителем и защиты от него здоровых деревьев нет.

Деревья начали вырубать еще в ноябре, работы должны завершиться в феврале этого года. Вместо вырубленных на их месте будет посажено не менее 1000 новых деревьев и кустарников, но в весенне-осенний период.

Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко: