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Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?

Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?

На масштабную вырубку деревьев в ЦПКиО на аллее вдоль ул. Ф. Энгельса обратили внимание многие посетители парка.

Оставшиеся на месте деревьев пни вызвали массу вопросов. Очевидцы заявили в своих соцсетях, что вырубка незаконна, другие на всякий случай о данном факте написали на форум правительства Тульской области, потребовав «прекратить отвратительное действие против живого уголка природы, нет ни аргументов, никаких важных целей в убийстве природы городского парка».

За комментарием Myslo обратился в пресс-службу «Тульских парков». Оказалось, что никакой сенсации в проводимых работах нет: работы плановые и анонсировались парком еще в начале осени. 

Проведенная летом плановая проверка выявила вредителя – изумрудную златку. В связи с этим вырубке подлежат 969 деревьев. Другого способа борьбы с вредителем и защиты от него здоровых деревьев нет.

Деревья начали вырубать еще в ноябре, работы должны завершиться в феврале этого года. Вместо вырубленных на их месте будет посажено не менее 1000 новых деревьев и кустарников, но в весенне-осенний период.

Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко

– Очень важно, что решение о проведении работ по удалению зараженных деревьев принято своевременно. В нашей деятельности встречались случаи, когда больные деревья не удалялись и это приводило к ужасным последствиям. Например, ситуация с распространением короеда-типографа. В результате несвоевременного удаления очаги распространились сверх допустимых пределов. В данном случае «Тульские парки» поступили правильно и разумно. Лесной массив довольно быстро будет восстановлен. В среднем, при благоприятных условиях, дерево за год вырастает на 20 см.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:29 +3
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