Дольщики ЖК «Новая Тула»: В нашем районе до сих пор нет цивилизации!

Фото автора.

Туляки, рублем вложившиеся в строительство, до сих пор не могут получить в собственность свои квартиры. И это не единственная проблема новостроек.

25 ноября состоялось большое собрание дольщиков ЖК «Новая Тула» и «Парус». Туляки, купившие недвижимость в этих домах, уже несколько месяцев назад въехали в свои квартиры, вот только собственность свою они не могут юридически оформить до сих пор.

Изначально строительством занималась печально известная компания СУ-155. Когда ее признали банкротом, достраивать дома пришлось другим организациям. Теперь получить право собственности дольщики могут только через суд. Вообще-то стандартная процедура, но процесс несколько затянулся.



ЖК «Новая Тула».



ЖК «Парус».

И это не единственная причина недовольства дольщиков микрорайона «Новая Тула». В отличие от своих товарищей по несчастью — ЖК «Парус», который находится в Пролетарском районе Тулы, они оказались на пустыре, рядом с деревней Нижняя Китаевка.

Когда туляки вкладывали свои кровные деньги в строительство «Новой Тулы», им обещали: микрорайон станет настоящим центром отдыха, новым городом. Но четыре детских сада, три школы, собственная больница, благоустроенные территории и торговые центры остались лишь в мечтах дольщиков. По факту сейчас «Новая Тула» — это два дома, стоящие в поле.



Прямо за домами «Новой Тулы» огромный пустырь.

Жители Зеленой улицы, 7 — переселенцы, они пока не выражают недовольства апартаментами, а квартиры в доме на ул. Зеленой, 6 дольщики покупали за свой счет, поэтому они не намерены терпеть неудобства.

Алексей Якушев – Нам обещали, что застроят все поле, а теперь мы живем на пустыре. У нас тут воет ветер. Есть детская площадка, но гулять на ней невозможно, потому что на таком ветру ребенок запросто заболеет. Особое издевательство — столы для пинг-понга. Попробуйте сыграть в таких условиях! — говорит Алексей Якушев.

Сейчас дольщики живут в надежде на то, что в районе появится цивилизация, отправляют письма в правительство области и администрацию города, но там объясняют: всё зависит от застройщиков. Если кто-то из них проявит инициативу и начнет строительство, то рядом с «Новой Тулой» будут еще дома. А если нет — немногочисленные жители высоток так и продолжат жить в одиночестве на отшибе.

Дольщики относятся с пониманием, осознают: построить целый район непросто. Даже в лучшем случае на это потребуются годы. Но и для уже имеющихся домов администрация не хочет организовать комфортные условия жизни.

Элеонора Князькова – Наш дом достраивал новый застройщик — ООО «РК Строй». Недочетов очень много, но мы даже не знаем, кому предъявлять претензии. Живем тут с июля, но в собственность квартиры еще не оформили, поэтому и приемки у нас не было, — говорит Элеонора Князькова. — Пожаловаться есть на что: дом не утеплен, в квартирах холодно. Зима еще толком не началась, а у меня в квартире всего 16 градусов тепла. Мы боимся тут зимовать. Отдельная история — общественный транспорт. До остановки напротив ТЦ «Метро» ходят только междугородние маршруты. Но утром они переполнены. Водители даже не останавливаются: куда им сажать пассажиров, если в маршрутке и так не протолкнуться? И вот мы стоим по часу, иногда дольше. чтобы точно успеть на работу, выходить приходится за пару часов. Парадокс, Тула хорошо видна отсюда! Зиму ждем с содроганием: в морозы стоять будет сложнее, тем более что транспорт с нами ждут и дети.

Жители обращались в администрацию с просьбой организовать новый маршрут с заходом в ЖК или увеличить количество транспорта на уже имеющихся, но пока реакции нет. Власти уверены: автобусов ходит достаточно.

Дмитрий Вороничев – Цивилизации у нас никакой. Магазин и аптека у нас единственные — в «Метро», но дойти туда нельзя, — рассказывает Дмитрий Вороничев. — Через оживленную трассу организован пешеходный переход. Вот только пешеходная дорожка от ЖК обрывается прямо на автомобильной дороге. Новая тротуарная дорожка начинается через пару метров, но она не оборудована пандусом, поэтому если ты идешь с коляской или передвигаешься на инвалидной коляске, добраться до пешеходного перехода можно только по Калужскому шоссе прямо между машинами. Страшно!



Чтобы добраться до пешеходного перехода, сначала нужно пройти по проезжей части...

...а потом подняться по лестнице без пандуса. Невыполнимое задание для мамы с коляской или инвалида.

Сейчас микрорайон активно заселяется. В каждом доме по 278 квартир, и в каждой из них в скором времени будет жить семья.

– Наш дом участвовал в программе «Жилье для российской семьи». Но условий для семей нет. Нас прикрепили к больницам и школам поселков Рассвет и Иншинский. Добраться без машины туда сложнее, чем до центра Тулы. Да и специалистов там не хватает. Мы просим: закрепите нас ближе к центру, мы приехали из города, но администрация не идет нам на уступки, — рассказывает Элеонора Князькова.

Жители «Новой Тулы» направляют обращения в правительство области и администрацию. Сразу после обращения, как по щелчку пальцев, начинают работать лифты, устраняются проблемы с коммуникациями. Но после того как уходит проверка, проблемы возвращаются. Дольщики намерены добиваться справедливости до последнего.

Myslo следит за развитием событий.