Дольщики ЖК «Новая Тула»: В нашем районе до сих пор нет цивилизации!
Туляки, рублем вложившиеся в строительство, до сих пор не могут получить в собственность свои квартиры. И это не единственная проблема новостроек.
25 ноября состоялось большое собрание дольщиков ЖК «Новая Тула» и «Парус». Туляки, купившие недвижимость в этих домах, уже несколько месяцев назад въехали в свои квартиры, вот только собственность свою они не могут юридически оформить до сих пор.
Изначально строительством занималась печально известная компания СУ-155. Когда ее признали банкротом, достраивать дома пришлось другим организациям. Теперь получить право собственности дольщики могут только через суд. Вообще-то стандартная процедура, но процесс несколько затянулся.
ЖК «Новая Тула».
ЖК «Парус».
И это не единственная причина недовольства дольщиков микрорайона «Новая Тула». В отличие от своих товарищей по несчастью — ЖК «Парус», который находится в Пролетарском районе Тулы, они оказались на пустыре, рядом с деревней Нижняя Китаевка.
Когда туляки вкладывали свои кровные деньги в строительство «Новой Тулы», им обещали: микрорайон станет настоящим центром отдыха, новым городом. Но четыре детских сада, три школы, собственная больница, благоустроенные территории и торговые центры остались лишь в мечтах дольщиков. По факту сейчас «Новая Тула» — это два дома, стоящие в поле.
Прямо за домами «Новой Тулы» огромный пустырь.
Жители Зеленой улицы, 7 — переселенцы, они пока не выражают недовольства апартаментами, а квартиры в доме на ул. Зеленой, 6 дольщики покупали за свой счет, поэтому они не намерены терпеть неудобства.
Алексей Якушев
– Нам обещали, что застроят все поле, а теперь мы живем на пустыре. У нас тут воет ветер. Есть детская площадка, но гулять на ней невозможно, потому что на таком ветру ребенок запросто заболеет. Особое издевательство — столы для пинг-понга. Попробуйте сыграть в таких условиях! — говорит Алексей Якушев.
Сейчас дольщики живут в надежде на то, что в районе появится цивилизация, отправляют письма в правительство области и администрацию города, но там объясняют: всё зависит от застройщиков. Если кто-то из них проявит инициативу и начнет строительство, то рядом с «Новой Тулой» будут еще дома. А если нет — немногочисленные жители высоток так и продолжат жить в одиночестве на отшибе.
Дольщики относятся с пониманием, осознают: построить целый район непросто. Даже в лучшем случае на это потребуются годы. Но и для уже имеющихся домов администрация не хочет организовать комфортные условия жизни.
Элеонора Князькова
Жители обращались в администрацию с просьбой организовать новый маршрут с заходом в ЖК или увеличить количество транспорта на уже имеющихся, но пока реакции нет. Власти уверены: автобусов ходит достаточно.
Дмитрий Вороничев
Чтобы добраться до пешеходного перехода, сначала нужно пройти по проезжей части...
...а потом подняться по лестнице без пандуса. Невыполнимое задание для мамы с коляской или инвалида.
Жители «Новой Тулы» направляют обращения в правительство области и администрацию. Сразу после обращения, как по щелчку пальцев, начинают работать лифты, устраняются проблемы с коммуникациями. Но после того как уходит проверка, проблемы возвращаются. Дольщики намерены добиваться справедливости до последнего.
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