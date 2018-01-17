В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 74 млрд рублей

C января по ноябрь прошлого года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 73,8 млрд рублей.

Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, отмечают специалисты тульского отделения Банка России.

К началу декабря общая кредитная задолженность туляков превысила 111 млрд рублей. При этом доля ипотечных кредитов составляет 38,7%.