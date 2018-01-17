новости
новости
Регистрация
В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 74 млрд рублей

В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 74 млрд рублей

Около 39% кредитного портфеля составляют ипотечные займы.

C января по ноябрь прошлого года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 73,8 млрд рублей.

Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, отмечают специалисты тульского отделения Банка России.

К началу декабря общая кредитная задолженность туляков превысила 111 млрд рублей. При этом доля ипотечных кредитов составляет 38,7%.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
кредитпотребительские кредитыБанк Россииипотечные кредиты в Туле
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове мужчина зарезал оскорбителя своей знакомой
В Ефремове мужчина зарезал оскорбителя своей знакомой
Тульский «Арсенал» будет сотрудничать с французской футбольной школой
Тульский «Арсенал» будет сотрудничать с французской футбольной школой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.