Тульский «Арсенал» будет сотрудничать с французской футбольной школой

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На совещании в здании правительства о футбольном «Арсенале» рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. Он затронул и тему нововведений в Премьер-лиге.

- В РФПЛ вводится понятие доморощенный игрок. Это значит, что в клубе должно быть два игрока из своей футбольной школы. Это правило вводится со следующего сезона, — рассказал Балашов.

По его словам, футбольная школа «Арсенал» должна находиться в структуре клуба. Над этим вопросом представители оружейников сейчас активно работают.

- Недавно президент клуба Гурам Аджоев и спортивный директор Андрей Рудаков были во Франции. Мы планируем заключить договор о сотрудничестве с футбольной школой Сошо. Что это значит? К нам приедут французские ребята — юные футболисты. Будем проводить мастер-классы, устраивать турниры. Если всё будет хорошо, то в этом году наши тульские мальчишки поедут в Сошо с ответным визитом, - сказал гендиректор.