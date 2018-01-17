В Ефремове мужчина зарезал оскорбителя своей знакомой

Вечером 16 января, в Ефремове, в овраге улице Набережной, было обнаружено тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель райцентра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, в тот день в заброшенном частном доме компания распивала спиртные напитки. Один из мужчин стал предъявлять претензии своей знакомой, а затем попытался ударить ее и выгнать на улицу. Второй мужчина заступился за женщину, после чего оба вышли на улицу, чтобы «разобраться.

Один из собутыльников достал нож и ударил оскорбителя в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователем готовится ходатайство в суд о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.