У баскетбольного клуба «Арсенал» финансовые проблемы

Чтобы завершить выступление в сезоне, команде нужно около 10 млн рублей.

На совещании в здании правительства президент баскетбольного клуба «Арсенал» рассказал о финансовых проблемах. По словам Виктора Ускова, чтобы завершить сезон, команде нужно около 10 млн рублей.

– Найдем возможность вам помочь, — заявил губернатор Алексей Дюмин. — На полдороге вас бросать не будем. Сложная задача, но мы будем ее выполнять.

Виктор Усков подарил главе региона баскетбольный мяч с автографами спортсменов.

– Вы мне мяч, а я вам 10 миллионов? — пошутил Алексей Дюмин.