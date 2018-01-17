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У баскетбольного клуба «Арсенал» финансовые проблемы

У баскетбольного клуба «Арсенал» финансовые проблемы

Чтобы завершить выступление в сезоне, команде нужно около 10 млн рублей.

На совещании в здании правительства президент баскетбольного клуба «Арсенал» рассказал о финансовых проблемах. По словам Виктора Ускова, чтобы завершить сезон, команде нужно около 10 млн рублей.
 
– Найдем возможность вам помочь, — заявил губернатор Алексей Дюмин. — На полдороге вас бросать не будем. Сложная задача, но мы будем ее выполнять.
 
Виктор Усков подарил главе региона баскетбольный мяч с автографами спортсменов.
 
– Вы мне мяч, а я вам 10 миллионов? — пошутил Алексей Дюмин.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +4
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