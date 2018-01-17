Погода в Туле 18 января: мороз, метель и порывистый ветер

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег, днём – умеренный снег (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Местами возможна метель. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -12 до -7 градусов, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.