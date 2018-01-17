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Погода в Туле 18 января: мороз, метель и порывистый ветер

Погода в Туле 18 января: мороз, метель и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют облачность и пониженное давление.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег, днём – умеренный снег (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Местами возможна метель. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.  Температура воздуха ночью – от -12 до -7 градусов, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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