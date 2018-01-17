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Где в Туле не будет электричества 18 января

Где в Туле не будет электричества 18 января

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы на 19 улицах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Некрасова, 1-а,
  • ул. Вересаева, 3,
  • пр-т Ленина, 47, 49,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 111,
  • пер. Стандартный, 2-13,
  • ул. Мира, 18-26 (чётн.),
  • пер. Гусеничный, 3-22,
  • Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
  • 2-й Клинской пр-д, 5, 6,
  • 4-й Клинской пр-д, 1, 3, 4,
  • п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
  • ул. Калужская, 1-15,
  • п. Толстовские дачи:  ул. Вахрушева, 1-24,
  • ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +2
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