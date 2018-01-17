Ко Дню города в Туле появится новый сквер

Он расположится в районе отделения ЗАГС Зареченского района на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Сегодня, 17 января, начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков рассказал о проекте благоустройства нового сквера в Туле.

По инициативе главы администрации города Евгения Авилова у отделения ЗАГС Зареченского округа появится зона для фотосессий и отдыха туляков.

Здесь установят ротонду, арочный мостик, декоративное ограждение, дорожки вымостят тротуарной плиткой, а по территории сквера высадят деревья и кустарники. Работы будут выполнены на спонсорские средства.

Завершить благоустройство объекта планируется ко Дню города Тулы.