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Ко Дню города в Туле появится новый сквер

Ко Дню города в Туле появится новый сквер

Он расположится в районе отделения ЗАГС Зареченского района на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева.

Сегодня, 17 января, начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков рассказал о проекте благоустройства нового сквера в Туле.
 
По инициативе главы администрации города Евгения Авилова у отделения ЗАГС Зареченского округа появится зона для фотосессий и отдыха туляков.
 
 
Здесь установят ротонду, арочный мостик, декоративное ограждение, дорожки вымостят тротуарной плиткой, а по территории сквера высадят деревья и кустарники. Работы будут выполнены на спонсорские средства.
 
Завершить благоустройство объекта планируется ко Дню города Тулы.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:04 −1
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