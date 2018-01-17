Фото cherlock.ru
Туляки погасили более 11 млн рублей долгов за электроэнергию
АО «ТНС энерго Тула» подвели итоги акции «В Новый год без пеней», которая завершилась 31 декабря.
В 2017 году туляки оказались активны: за три недели в акции приняли участие 7 250 человек. За это время энергетики списали с лицевых счетов потребителей свыше 765 000 рублей пеней, а общая задолженность физических лиц сократилась на 11,022 млн рублей.
Наиболее активными участниками кампании стали жители Тулы и Новомосковска.
Списание пеней будет отражено в январских квитанциях, которые жители получат в феврале. Вопросы по итогам акции можно задать по телефону
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