Туляки погасили более 11 млн рублей долгов за электроэнергию

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В 2017 году туляки оказались активны: за три недели в акции приняли участие 7 250 человек. За это время энергетики списали с лицевых счетов потребителей свыше 765 000 рублей пеней, а общая задолженность физических лиц сократилась на 11,022 млн рублей.

Наиболее активными участниками кампании стали жители Тулы и Новомосковска.