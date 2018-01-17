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Туляки погасили более 11 млн рублей долгов за электроэнергию
Фото cherlock.ru

Туляки погасили более 11 млн рублей долгов за электроэнергию

АО «ТНС энерго Тула» подвели итоги акции «В Новый год без пеней», которая завершилась 31 декабря.

В 2017 году туляки оказались активны: за три недели в акции приняли участие 7 250 человек. За это время энергетики списали с лицевых счетов потребителей свыше 765 000 рублей пеней, а общая задолженность физических лиц сократилась на 11,022 млн рублей.

Наиболее активными участниками кампании стали жители Тулы и Новомосковска.

Списание пеней будет отражено в январских квитанциях, которые жители получат в феврале. Вопросы по итогам акции можно задать по телефону 8 (4872) 52-34-10 с 9.00 до 19.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:05 +2
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