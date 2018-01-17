Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты

«Краса России Тула – 2017» Наталья Воеводина.

Девушки от 15 до 25 лет могут попробовать свои силы в фестивале красоты и таланта «Краса России Тула – 2018».

Организатором конкурса «Краса России Тула» является модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Туле и Тульской области национального конкурса красоты «Краса России».

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovski, получит в подарок суперприз. Но главное — она приобретает право представить Тульский регион в финале национального конкурса «Краса России — 2018».

Чтобы стать участницей кастинга, надо заполнить анкету на сайте агентства goldtula.ru. Записаться на кастинг можно и по телефонам: 38-41-33, 8-903-840-41-33.

Наиболее талантливым финалисткам организаторы конкурса оказывают поддержку в их дальнейшей профессиональной и творческой деятельности. В жюри фестиваля традиционно входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, год за годом справедливо и беспристрастно определяющие главную красавицу России.