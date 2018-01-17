новости
новости
Регистрация
Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты
«Краса России Тула – 2017» Наталья Воеводина.

Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты

Девушки от 15 до 25 лет могут попробовать свои силы в фестивале красоты и таланта «Краса России Тула – 2018».

Организатором конкурса «Краса России Тула» является модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Туле и Тульской области национального конкурса красоты «Краса России».

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovski, получит в подарок суперприз. Но главное — она приобретает право представить Тульский регион в финале национального конкурса «Краса России — 2018».

 

 

Чтобы стать участницей кастинга, надо заполнить анкету на сайте агентства goldtula.ru. Записаться на кастинг можно и по телефонам: 38-41-33, 8-903-840-41-33.

Наиболее талантливым финалисткам организаторы конкурса оказывают поддержку в их дальнейшей профессиональной и творческой деятельности. В жюри фестиваля традиционно входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, год за годом справедливо и беспристрастно определяющие главную красавицу России.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
кастинг на конкурс красотыфестиваль красоты и талантакраса России Тула
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ко Дню города в Туле появится новый сквер
Ко Дню города в Туле появится новый сквер
Разбазарил стадо: Под Тулой задержали мигранта, находящегося в розыске в Средней Азии
Разбазарил стадо: Под Тулой задержали мигранта, находящегося в розыске в Средней Азии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.