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Тульские боксеры выступают на первенстве ЦФО среди юниоров
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры выступают на первенстве ЦФО среди юниоров

Победители определятся 19 января.

Боксеры из Тульской области одержали одну победу и потерпели два поражения в первый день первенства ЦФО среди юниоров 17-18 лет. Соревнования проходят в Ярославле.

В весе до 64 килограммов Андрей Чунихин был сильнее Антона Ларина из Липецка, а в категориях до 60 и 75 килограммов Ансор Султонбеков и Анар Гусейнли уступили калужанам Максиму Сёмкину и Даниле Черепанову соответственно. 

Также наш регион представляют Михаил Ракитин (56 кг), Дмитрий Бочаров (91 кг) и Мигран Барбарян (+91 кг). Возглавляют тульскую делегацию Андрей Зайцев и Вусал Исмаилов.

Всего в турнире принимают участие 114 спортсменов. Победители определятся в пятницу, 19 января.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 0
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