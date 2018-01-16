Тульские боксеры выступают на первенстве ЦФО среди юниоров

Фото Федерации бокса Тульской области.

Боксеры из Тульской области одержали одну победу и потерпели два поражения в первый день первенства ЦФО среди юниоров 17-18 лет. Соревнования проходят в Ярославле.

В весе до 64 килограммов Андрей Чунихин был сильнее Антона Ларина из Липецка, а в категориях до 60 и 75 килограммов Ансор Султонбеков и Анар Гусейнли уступили калужанам Максиму Сёмкину и Даниле Черепанову соответственно.



Также наш регион представляют Михаил Ракитин (56 кг), Дмитрий Бочаров (91 кг) и Мигран Барбарян (+91 кг). Возглавляют тульскую делегацию Андрей Зайцев и Вусал Исмаилов.

Всего в турнире принимают участие 114 спортсменов. Победители определятся в пятницу, 19 января.