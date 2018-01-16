В Тульской области будут работать «горячие линии» по профилактике гриппа
За неделю в Туле зарегистрирован 1971 случай заболевания гриппом или ОРВИ – этот показатель ниже эпидемического порога на 19%.
По словам специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, ежегодно в январе отмечается подъем заболеваемости. Чтобы избежать заражения, нужно позаботиться о своем здоровье и соблюдать необходимые меры профилактики.
Со 22 января по 5 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области будет работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, расскажут родителям, как уберечь детей от заболеваний и многое другое.
Консультации специалистов можно будет получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам:
- в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 77-31-12, 22-36-01,
- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753)4-09-09, 8(48753)4-09-07, 8(48753)4-09-02,
- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56, 8(48741)6-53-86,
- в Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-45-81, 8(48762)6-50-70, 8(48762)6-56-62,
- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742)4-16-10, 8(48763)2-48-96, 8(48763)2-03-47,
- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48751)5-34-30, 8(48751)5-35-57, 8(48755)22-0-66.