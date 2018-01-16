В Тульской области будут работать «горячие линии» по профилактике гриппа

За неделю в Туле зарегистрирован 1971 случай заболевания гриппом или ОРВИ – этот показатель ниже эпидемического порога на 19%.

По словам специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, ежегодно в январе отмечается подъем заболеваемости. Чтобы избежать заражения, нужно позаботиться о своем здоровье и соблюдать необходимые меры профилактики.

Со 22 января по 5 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области будет работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, расскажут родителям, как уберечь детей от заболеваний и многое другое.

Консультации специалистов можно будет получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам: