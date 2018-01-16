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В Тульской области будут работать «горячие линии» по профилактике гриппа

В Тульской области будут работать «горячие линии» по профилактике гриппа

За неделю в Туле зарегистрирован 1971 случай заболевания гриппом или ОРВИ – этот показатель ниже эпидемического порога на 19%.

По словам специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, ежегодно в январе отмечается подъем заболеваемости. Чтобы избежать заражения, нужно позаботиться о своем здоровье и соблюдать необходимые меры профилактики.

Со 22 января по 5 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области будет работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, расскажут родителям, как уберечь детей от заболеваний и многое другое.

Консультации специалистов можно будет получить с 9.00 до 16.00  по следующим телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 77-31-12, 22-36-01,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753)4-09-09, 8(48753)4-09-07, 8(48753)4-09-02,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56, 8(48741)6-53-86,
  • в Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-45-81, 8(48762)6-50-70, 8(48762)6-56-62,
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742)4-16-10, 8(48763)2-48-96, 8(48763)2-03-47,
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48751)5-34-30, 8(48751)5-35-57, 8(48755)22-0-66.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +1
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