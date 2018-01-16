В Туле отметят день рождения создателя Центрального парка

Во вторник, 23 января, в Центральном парке культуры и отдыха города Тулы будут организованы торжественные мероприятия, посвященные 162-й годовщине со дня рождения основателя парка – Петра Петровича Белоусова.

Туляки и гости города смогут присоединиться к торжественному митингу, который состоится в 13.00 на фонтанной площади ЦПКиО, у бюста П. П. Белоусову.

Созданный Петром Белоусовым парк считается «зелёными лёгкими» Тулы и входит в десятку лучших парков страны. Идея создания парка в Туле возникла у Петра Петровича после посещения Парижа и знакомства со знаменитым Булонским лесом.