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Туляков приглашают на учёбу в ведомственные институты ФСБ

Туляков приглашают на учёбу в ведомственные институты ФСБ

Отбор кандидатов, желающих стать пограничниками, проводится на конкурсной основе.

УФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2018 году в учебные заведения ФСБ России.

Получить образование претенденты могут в учебных заведениях пограничного профиля – Голицынский, Калининградский и Московский пограничные институты, а также в институте береговой охраны (город Анапа).

Кандидаты из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, принимаются на учёбу в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу – до достижения 24 лет.

Приём проводится в отделе кадров УФСБ по Тульской области по адресу: Садовый переулок, д. 1 или по телефону: 32-64-06.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +3
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