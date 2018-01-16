Туляков приглашают на учёбу в ведомственные институты ФСБ

УФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2018 году в учебные заведения ФСБ России.

Получить образование претенденты могут в учебных заведениях пограничного профиля – Голицынский, Калининградский и Московский пограничные институты, а также в институте береговой охраны (город Анапа).

Кандидаты из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, принимаются на учёбу в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу – до достижения 24 лет.