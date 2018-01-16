Тульская область и Москва – в конце демографического списка по рождаемости

Минтруд РФ рекомендовал губернаторам повысить к 2020 году рождаемость в регионах.

Минтруд РФ рекомендовал главам регионов ввести дополнительные меры по демографическому росту. По мнению ведомства, поддержку должны получить все семьи независимо от дохода.

Опираясь на рекомендации, властям надо разработать комплекс мер, которые позволят значительно повысить рождаемости к 2020 году. Компенсировать показатель смертности регионам разрешено в том числе и за счет миграционного прироста.

Что же касается мер поддержки, то тут рекомендовано изыскать средства для различных выплат семьям с детьми, а также создания условий для полного пребывания в яслях и детских садах детей (10,5-12 часов).

Тульская область, наряду с Москвой, оказалась в конце демографического списка по числу детей, сообщает МК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, доля детей в Тульском регионе – всего 14,8%, что является самым низким показателем в стране. По данным за прошлый год, появились на свет 10 197 туляков, а умерли 18 582. При этом в расчете на тысячу человек естественная убыль населения в регионе составила -7,5 чел.

В Тульской области проблема с устройством детей в детские сады не решена до сих пор. В конце прошлого года местные власти сообщали, что свыше трех тысяч детей до трех лет стоят в очереди в дошкольные учреждения.