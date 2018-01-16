В Новомосковске двое мужчин избили деревенского вейпера
Они отобрали у своей жертвы электронные сигареты, деньги и продукты питания.
Новомосковские полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Двое злоумышленников, находясь поздним вечером неподалеку от одной из деревень, напали на жителя этого населенного пункта.
Избив 27-летнего мужчину, грабители отобрали у него электронные сигареты, деньги и продукты питания. Общий ущерб составил 10 600 рублей.
Подозреваемыми оказались ранее судимые жители поселка Ширинский. У 22-летнего мужчины и его 24-летнего подельника обнаружено и изъято похищенное. Подозреваемые признались в содеянном.
В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж», об этом рассказали в пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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