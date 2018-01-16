В Щёкино на первенство по рукопашному бою приехал Александр Поветкин

Его приезд стал полной неожиданностью для ребят.

14 января в Щёкино в ДЮСШ № 1 прошло ежегодное открытое первенство района по рукопашному бою «Русь православная» на призы первого мастера спорта СССР по рукопашному бою Юрия Гицюка. Турнир собрал 150 спортсменов в возрастных категориях 10−11, 12−13 и 14−15 лет.

В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Киреевска, Липок, Ефремова, Новомосковска, Калуги, Москвы, Белева, Щекино, Советска, Орловской области.

На торжественное открытие соревнований приехал Олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта РФ «Русский витязь» Александр Поветкин. Его приезд стал полной неожиданностью для юных спортсменов и зрителей соревнований.

Бои прошли в напряженной борьбе, по итогам которых победителями стали самые подготовленные спортсмены. Теперь ребята будут отстаивать свое мастерство на всероссийских и международных турнирах.

Турнир провели Тульская региональная общественная спортивная организация «Спортивный клуб «Магура» и администрация Щёкинского района.

Главным судьей соревнований стал воспитанник Юрия Грицюка — Илья Герасименко.

Гости первенства: почетный вице-президент Федерации бокса России в ЦФО Алексей Никитин, кавалер ордена Мужества, член президиума «Офицеры России», полковник спецназа, командир отряда специального назначения «Витязь» Николай Соловьев, вице-президент Федерации рукопашного боя области Вячеслав Дьячков и другие.

- Соревнования проводятся не только для выявления сильнейших бойцов рукопашного стиля, но и для напоминания подрастающему поколению про исконно русские православные традиции, великие подвиги наших предков. Также мы хотим показать общее единение и историю нашего многонационального народа, — сообщают организаторы.