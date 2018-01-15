Туляков просят помочь в поиске пропавшей женщины

В Туле разыскивают пропавшую 41-летнюю Наталию Александровну Булычеву (Нефёдову). С 6 января 2018 года о ее местонахождении ничего неизвестно. Она пропала в деревне Петелино.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы.

Была одета: белый пуховик длиной до колен, синие джинсы, сине-белые кроссовки.

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».