Туляков просят помочь в поиске пропавшей женщины
Тулячка пропала 6 января.
В Туле разыскивают пропавшую 41-летнюю Наталию Александровну Булычеву (Нефёдову). С 6 января 2018 года о ее местонахождении ничего неизвестно. Она пропала в деревне Петелино.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы.
Была одета: белый пуховик длиной до колен, синие джинсы, сине-белые кроссовки.
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам:
8 (800)700-54-52, 112 или 02.
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