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Туляков просят помочь в поиске пропавшей женщины

Туляков просят помочь в поиске пропавшей женщины

Тулячка пропала 6 января.

В Туле разыскивают пропавшую 41-летнюю Наталию Александровну Булычеву (Нефёдову). С 6 января 2018 года о ее местонахождении ничего неизвестно. Она пропала в деревне Петелино.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы.

Была одета: белый пуховик длиной до колен, синие джинсы, сине-белые кроссовки.

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам:

8 (800)700-54-52, 112 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:54 +5
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