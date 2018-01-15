Для малых городов Тульской области разработают туристические бренды

Этот проект – очередной этап реализации долгосрочной работы по расширению туристических и инвестиционных возможностей территорий региона.



В 14 районных центрах области в первом квартале 2018 года пройдут стратегические сессии. Жители малых городов и поселений совместно с председателем Комитета по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым и экспертом Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Андреем Зориным обсудят перспективы и возможности территорий по развитию экономики за счет расширения туристического потока и привлечения инвестиций.

Итогом этой работы станут предложения по созданию логотипов районных центров.

В каждом районе будет объявлен творческий конкурс. Его победители будут определены голосованием жителей.

Сегодня стратегические сессии пройдут в Суворове и Белеве. Затем — в Арсеньево, Архангельском (Каменский район), Веневе, Волово, Дубне, Заокском, Куркино, Одоеве, Плавске, Теплом, Черни и Ясногорске.

По данным комитета по туризму, за минувший год Тульскую область поселило более 650 тысяч туристов. Стоит задача увеличить этот показатель до 1 миллиона. Ее решению будет способствовать и реализация проекта по созданию территориальных брендов.