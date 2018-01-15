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Для малых городов Тульской области разработают туристические бренды

Для малых городов Тульской области разработают туристические бренды

В Тульской области стартовал проект «Бренды малых городов».

Этот проект – очередной этап реализации долгосрочной работы по расширению туристических и инвестиционных возможностей территорий региона.

В 14 районных центрах области в первом квартале 2018 года пройдут стратегические сессии. Жители малых городов и поселений совместно с председателем Комитета по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым и экспертом Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Андреем Зориным обсудят перспективы и возможности территорий по развитию экономики за счет расширения туристического потока и привлечения инвестиций.

Итогом этой работы станут предложения по созданию логотипов районных центров.

В каждом районе будет объявлен творческий конкурс. Его победители будут определены голосованием жителей.

Сегодня стратегические сессии пройдут в Суворове и Белеве. Затем — в Арсеньево, Архангельском (Каменский район), Веневе, Волово, Дубне, Заокском, Куркино, Одоеве, Плавске, Теплом, Черни и Ясногорске.
По данным комитета по туризму, за минувший год Тульскую область поселило более 650 тысяч туристов. Стоит задача увеличить этот показатель до 1 миллиона. Ее решению будет способствовать и реализация проекта по созданию территориальных брендов.

сегодня, в 14:42 0
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Владимир Аллахвердян
Место
ТулаТульская область

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