Авария оставила без воды часть Пролетарского округа Тулы

Холодную воду планируют дать после окончания аварийных работ в середине дня.

15 января 2018 года в 5.45 в Пролетарском округе Тулы прорвало трубу в районе дома №43, корп. 2 по ул. Кутузова.

Без холодного водоснабжения остались дома по следующим адресам:

ул. Кутузова, 39, 41, 43, 43-а, 41-а, 35, 33, 31, 35-а, 33-а, 31-а,

ул. Р. Зорге, 29, 36, 38-а, 31, 27, 33,

ул. Баженова, 38-а, 40-а, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 25,

ул. Дементьева, 25, 29, 31, 35,

ул. Л. Чайкиной – частный сектор,

ул. Баженова – частный сектор.

Как стало известно Myslo, сейчас поврежденную трубу ремонтируют. Примерный срок окончания работ – середина сегодняшнего дня.

Напомним, накануне, 14 января, без воды из-за коммунальной аварии остались 12 000 человек в Узловой. Сегодня ночью аварию ликвидировали.