Видео: Алексинец нашел в кювете под Заокским пустой «Ленд Крузер» без номеров

По всей видимости, автомобиль попал в ДТП.

Алексинец Ян Кивкуцан обнаружил машину днем 14 января.

«Днем по дороге в Заокский в кювете обнаружили 200-й «Ленд Крузер» без номеров и людей... Будем надеяться, что всё обошлось», – пишет Ян.

Видео мужчина выложил в одной из алексинских групп в соцсети ВКонтакте.

Никого в машине или рядом с ней не было, номера на иномарке также были скручены. Видно, что в автомобиле сработали подушки безопасности.

Пользователи поделились в комментариях к записи фотографиями машины, когда она еще лежала на боку.



Фото Сергея Луканича.

Myslo запросил комментарий в региональном УГИБДД по этому вопросу.