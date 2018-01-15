Видео: Алексинец нашел в кювете под Заокским пустой «Ленд Крузер» без номеров
По всей видимости, автомобиль попал в ДТП.
Алексинец Ян Кивкуцан обнаружил машину днем 14 января.
«Днем по дороге в Заокский в кювете обнаружили 200-й «Ленд Крузер» без номеров и людей... Будем надеяться, что всё обошлось», – пишет Ян.
Видео мужчина выложил в одной из алексинских групп в соцсети ВКонтакте.
Никого в машине или рядом с ней не было, номера на иномарке также были скручены. Видно, что в автомобиле сработали подушки безопасности.
Пользователи поделились в комментариях к записи фотографиями машины, когда она еще лежала на боку.
Фото Сергея Луканича.
Myslo запросил комментарий в региональном УГИБДД по этому вопросу.
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