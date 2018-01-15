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У кимовского «вора в женских сапогах» изъяли 8 кг конопли
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У кимовского «вора в женских сапогах» изъяли 8 кг конопли

У 53-летнего жителя Кимовского района – настоящий талант, несмотря на ухищрения, попадаться в руки полиции.

В Кимовском районе полицейские задержали 53-летнего ранее судимого местного жителя. Он хранил у себя дома несколько картонных коробок с коноплей общей массой 8 кг 223 г. Проведенная экспертиза показала, что части растения содержат тетрагидроканнабинол.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что долгое время не работал и денег на сигареты у него не было. Обнаружив в поле недалеко от дома дикое растение, он решил использовать его вместо табака.

Задержанный уже попадал в поле зрения стражей правопорядка: три года назад он был осужден за хищение чужого имущества – кражу гуся из сарая в одном из сел.

Тогда отправившийся «на дело» предприимчивый вор надел женские сапоги.

Оставляя следы чужих сапог на снегу, он пытался запутать сотрудников полиции.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:16 +4
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Место
Кимовский районТульская область

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