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В Туле необычным способом призывают переименовать улицу

В Туле необычным способом призывают переименовать улицу

Разоблачительный плакат появился на улице Ивана Каляева в Заречье.

На почту редакции Myslo пришло письмо от человека, пожелавшего остаться неизвестным.

«Неизвестные активисты в Туле повесили информационную табличку на улице Каляева. Табличка рассказывает о преступлении Ивана Каляева и призывает к переименованию данного топонима». Приложено и фото:
 

Эта акция вполне себе может оказаться предвыборной агитацией. На желтом поле — фото и мнение одного из кандидатов в Президенты РФ.

справка

Иван Платонович Каляев (1877−1905) — российский революционер, террорист, эсер, поэт, член боевой организации. 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Осужден 5 апреля 1905 г. Особым присутствием Сената приговорен к смертной казни. Казнен в Шлиссельбургской крепости.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:24 +8
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