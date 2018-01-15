В Туле необычным способом призывают переименовать улицу

Разоблачительный плакат появился на улице Ивана Каляева в Заречье.

На почту редакции Myslo пришло письмо от человека, пожелавшего остаться неизвестным.

«Неизвестные активисты в Туле повесили информационную табличку на улице Каляева. Табличка рассказывает о преступлении Ивана Каляева и призывает к переименованию данного топонима». Приложено и фото:

Эта акция вполне себе может оказаться предвыборной агитацией. На желтом поле — фото и мнение одного из кандидатов в Президенты РФ.

справка

Иван Платонович Каляев (1877−1905) — российский революционер, террорист, эсер, поэт, член боевой организации. 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Осужден 5 апреля 1905 г. Особым присутствием Сената приговорен к смертной казни. Казнен в Шлиссельбургской крепости.