Новомосковский клуб глухонемых обитает в жутких развалинах

9 января губернатор Тульской области рассмотрел обращения граждан. Одно из обращений касалось клуба глухонемых в Новомосковске. Местная жительница пожаловалась главе региона на неудовлетворительное состояние клуба.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что «это здание построено в 1956 году. Требуется ремонт кровли, фасада и внутренних помещений. В настоящее время в нем проходят различные мероприятия. После установления права собственности общественная организация может принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Тульской области на оборудование доступной среды».



Алексей Дюмин поручил главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев найти внебюджетные средства и отремонтировать здание.

А ремонтировать там есть что, поверьте!

Местный житель Владимир Серегин в своем фейсбуке выложил фотографии этого клуба. Смотрим:

Но какие-то мероприятия в клубе все же проводятся, хоть здание на вид и «необитаемое».

Как будет выкручиваться в этой ситуации Вадим Жерздев, большой вопрос.