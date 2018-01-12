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Новомосковский клуб глухонемых обитает в жутких развалинах

Новомосковский клуб глухонемых обитает в жутких развалинах

Житель Тульской области опубликовал в фейсбуке шокирующие фото социально-культурного учреждения.

9 января губернатор Тульской области рассмотрел обращения граждан. Одно из обращений касалось клуба глухонемых в Новомосковске. Местная жительница пожаловалась главе региона на неудовлетворительное состояние клуба.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что «это здание построено в 1956 году. Требуется ремонт кровли, фасада и внутренних помещений. В настоящее время в нем проходят различные мероприятия. После установления права собственности общественная организация может принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Тульской области на оборудование доступной среды».

Алексей Дюмин поручил главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев найти внебюджетные средства и отремонтировать здание.

 

А ремонтировать там есть что, поверьте!

Местный житель Владимир Серегин в своем фейсбуке выложил фотографии этого клуба. Смотрим:

Но какие-то мероприятия в клубе все же проводятся, хоть здание на вид и «необитаемое».

Как будет выкручиваться в этой ситуации Вадим Жерздев, большой вопрос.

 

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Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 1
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 2
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 3
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 4
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 5
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 6
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 7
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 8
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 9
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 10
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 11
Клуб глухих в Новомосковске, Фото: 12
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