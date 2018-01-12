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Тульские коммунальщики задолжали за электричество 870 млн рублей

Тульские коммунальщики задолжали за электричество 870 млн рублей

АО «ТНС энерго Тула» опубликовало рейтинг злостных неплательщиков.

Ряд коммунальных организаций Тулы вошли в 2018 год с крупными долгами за электроэнергию. Гарантирующий поставшик регулярно составляет рейтинг должников, и некоторые управляющие компании регулярно входят в первую десятку. Среди недобросовестных потребителей следующие организации:

  • МУП «Ремжилхоз»,
  • ОАО Фирма «РЭМС»,
  • ООО «Щекинская компания технического обслуживания»,
  • ООО «УК «Управдом»,
  • ООО «УК 21 Век».

Общая задолженность этих предприятий составила более 210 млн рублей. Также крупные долги у компаний «Ваш дом», «Альянс» и «Алюрстрой». Совокупный долг компаний-должников превысил 870 млн рублей.

Специалисты «ТНС энерго Тула» напоминают, что эти задолженности могут негативно отразиться на бесперебойной подаче электроэнергии в дома туляков.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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