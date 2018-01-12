В Туле рецидивист украл картину из торгового центра

Сотрудниками тульского УМВД установлен подозреваемый в краже. Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник выбрал для преступного посягательства необычный предмет – картину, висевшую в магазине одного из городских торговых центров.

По предварительным данным, вор свободно снял её со стенда и, держа в руках, покинул торговую точку, оставшись незамеченным. Полицейские выяснили личность подозреваемого, используя записи камер видеонаблюдения – 50-летний ранее судимый мужчина был задержан и признался в содеянном.

Предположительно, он похитил картину размером 30х40 сантиметров с целью перепродажи. Сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей тайного хищения чужого имущества.