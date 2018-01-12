новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин посетил предприятие «Тульская гармонь»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин посетил предприятие «Тульская гармонь»

12 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках рабочей поездки в Пролетарский округ Тулы посетил одно из старейших предприятий области.

Глава региона побывал в цехе сборки готовых изделий. Ознакомился с производственным циклом, осмотрел готовую продукцию — профессиональные, детские и сувенирные гармони и баяны. «Тульская гармонь» — единственное крупное предприятие в России, где представлен полый цикл производства язычковых инструментов для любителей, учеников и профессионалов.

Директор тульской гармонной фабрики Юрий Брызжев рассказал Алексею Дюмину о трудовых династиях, ассортименте продукции, перспективах развития. Речь шла и об участии предприятия в программах промышленного туризма: туристы приезжают на фабрику, чтобы увидеть производство одного из исторических брендов Тулы.

«Тульская гармонь — такой же бренд, как пряник и самовар. Ему необходимо развитие и выход на международную площадку», — сказал Дюмин.

Губернатор также осмотрел цех по сбору пианино. C 2017 года предприятие в сотрудничестве с компанией Petrof (Чехия) наладило крупноузловую сборку пианино с их последующей настройкой для поставки в музыкальные школы.

Глава региона обсудил с Юрием Брызжевым планы по частичной локализации производства пианино на предприятии в 2018-2019 годах, участие в государственных программах, обеспечение фабрики заказами для нового подразделения Минобороны России и по линии Минпромторга.

 

Большой и красочный фоторепортаж с рассказом о том, как делают один из главных тульских брендов – гармонь, смотрите и читайте в нашем проекте «Как все устроено».

сегодня, в 17:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Тульская гармонь
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Советской сбили пенсионерку
В Туле на улице Советской сбили пенсионерку
Зимний фестиваль «Выходи гулять!» в Туле: полная афиша мероприятий
Зимний фестиваль «Выходи гулять!» в Туле: полная афиша мероприятий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.