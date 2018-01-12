Алексей Дюмин посетил предприятие «Тульская гармонь»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках рабочей поездки в Пролетарский округ Тулы посетил одно из старейших предприятий области.

Глава региона побывал в цехе сборки готовых изделий. Ознакомился с производственным циклом, осмотрел готовую продукцию — профессиональные, детские и сувенирные гармони и баяны. «Тульская гармонь» — единственное крупное предприятие в России, где представлен полый цикл производства язычковых инструментов для любителей, учеников и профессионалов.

Директор тульской гармонной фабрики Юрий Брызжев рассказал Алексею Дюмину о трудовых династиях, ассортименте продукции, перспективах развития. Речь шла и об участии предприятия в программах промышленного туризма: туристы приезжают на фабрику, чтобы увидеть производство одного из исторических брендов Тулы.

«Тульская гармонь — такой же бренд, как пряник и самовар. Ему необходимо развитие и выход на международную площадку», — сказал Дюмин.

Губернатор также осмотрел цех по сбору пианино. C 2017 года предприятие в сотрудничестве с компанией Petrof (Чехия) наладило крупноузловую сборку пианино с их последующей настройкой для поставки в музыкальные школы.

Глава региона обсудил с Юрием Брызжевым планы по частичной локализации производства пианино на предприятии в 2018-2019 годах, участие в государственных программах, обеспечение фабрики заказами для нового подразделения Минобороны России и по линии Минпромторга.

Большой и красочный фоторепортаж с рассказом о том, как делают один из главных тульских брендов – гармонь, смотрите и читайте в нашем проекте «Как все устроено».