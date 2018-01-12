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Зимний фестиваль «Выходи гулять!» в Туле: полная афиша мероприятий
Фото nikss.ru

Зимний фестиваль «Выходи гулять!» в Туле: полная афиша мероприятий

Туляков ждут концерты, конкурсы и праздничные гулянья.

В Туле впервые проходит зимний фестиваль «Выходи гулять!». Жителей и гостей города ждут праздничные программы, конкурсы и концерты на общественных территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Публикуем полную афишу мероприятий.

13 января

пос. 2-й Западный пер. ул. Жуковского и Грибоедова:

12.00 — Праздник, посвященный проводам старого Нового года

15 января

пос. Обидимо, ул. Ленина, 13:

16.00 — Праздничная программа

16 января

ул. М. Жукова, 8-б:

16.00 — Праздничная программа

ул. Бондаренко, 9:

16.30 — Праздничная программа

18 января

ул. Кутузова, 43:

16.30 — Праздник, посвященный Крещенскому сочельнику

19 января

ул. Седова, 29-а:

16.00 — Праздник, посвященный Крещению

22 января

ул. Кирова, 23:

16.30 — Праздничная программа

23 января

Мясново, 4-й проезд, 66:

16.00 — Праздничная программа

ул. Плеханова, 157−159:

16.30 — Праздничная программа

24 января

ул. Пузакова, 32:

16.00 — Праздник «Широкая масленица!»

25 января

ул. Приупская, 9-б:

16.30 — Праздничная программа

Пересечение Пр. Ленина и ул. Агеева:

17.00 — Праздничная программа

26 января

ул. Седова, 49:

16.00 — Праздничная программа

ул. Пролетарская, 26:

16.30 — Праздничная программа

30 января

Пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 6−8:

16.00 — Праздничная программа

ул. Шухова, 4, 4 а, 4 б, 6, 6 а, 6 б:

16.30 — Праздничная программа

ул. Лейтейзена, 12:

17.00 — Праздничная программа

31 января

ул. Комарова, 49-а:

16.30 - Праздничная программа

1 февраля

ул. Приупская, 11-а:

16.30 - Праздничная программа

ул. Революции, 35:

17.00 - Праздничная программа

2 февраля

ул. Ползунова, 20-а-22-а:

16.00 - Праздничная программа

ул. Промышленный проезд, 36:

16.00 - Праздничная программа

6 февраля

Загородный проезд, 1, 3, 7, 7-а, 15:

16.30 - Праздничная программа

7 февраля

ул. Галкина, 10:

16.00 - Праздничная программа

ул. Пролетарская, 28:

16.30 - Праздничная программа

8 февраля

Одоевское шоссе, 30:

16.00 - Праздничная программа

ул. Металлургов, 82-б:

16.30 - Праздничная программа

ул. С. Перовской, 22:

17.00 - Праздничная программа

9 февраля

ул. Буденного, 90:

16.00 - Праздник, посвященный проводам русской зимы «Масленица»

12 февраля

ул. Вильямса, 16:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Циолковского, 8, 8-б, 8-в:

17.00 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Демонстрации, 4:

17.00 - Праздник «Широкая масленица!»

13 февраля

ул. Макаренко, 13:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Дементьева, 10, 12, 14, 16:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Пушкинская, 32:

17.00 - Праздник «Широкая масленица!»

14 февраля

ул. Максимовского, 9:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Бондаренко, 23:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

пр. Ленина, 143:

17.00 - Праздник «Широкая масленица!»

15 февраля

пос. Плеханово, ул. Заводская, 23:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Кутузова, 84:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Костычева, 14:

18.00 - Праздник «Широкая масленица!»

пос. Менделеевский, ул. Пионерская, 8, 9, 15:

18.00 - Праздник «Широкая масленица!»

16 февраля

ул. Пузакова, 15:

16.00 - Праздник, «Широкая масленица!»

Сквер, ул. Кауля 16:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5-а:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

Сквер около областной больницы по ул. Вильямса:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

ул. Лейтейзена, 4:

17.00 - Праздник, «Широкая масленица!»

17 февраля

Пос. Обидимо, ул. Советская, 5, 6, 7:

12.00 - Праздничная программа

ул. Пушкинская, 57:

12.00 - Праздник «Широкая масленица!»

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 10-12:

15.00 - Праздник «Широкая масленица!»

20 февраля

ул. Гастелло, 2-ой проезд, 24:

16.30 - Праздник «Широкая масленица!»

21 февраля

ул. Дм. Ульянова, 4-6:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

27 февраля

Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 27:

16.00 - Праздник «Широкая масленица!»

1 марта

ул. Галкина, 32:

16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню

ул. Волкова, 13:

16.30 - Праздник, посвященный, Дню Весны

Пересечение ул. Л. Толстого и С. Перовской:

17.00 - Праздник, посвященный Дню Весны

5 марта

Пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 15:

16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню

6 марта

Пересечение ул. Болотова и Рогова:

16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню

ул. Плеханова, 136:

16.30 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню

13 марта

ул. Серебровская, 22:

16.00 - Праздник, посвященный Весенним гуляньям.

Также каждую вторую среду месяца в 15.00 праздничные мероприятия проходят в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9-а;

каждый второй четверг месяца в 15.00 – в пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, территория напротив домов № 34 и 36;

и каждую третью среду месяца в 15.00 – в пос. Трудовой.

Праздничные мероприятия продлятся в городе до 10 апреля.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:52 0
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