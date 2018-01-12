Зимний фестиваль «Выходи гулять!» в Туле: полная афиша мероприятий
Туляков ждут концерты, конкурсы и праздничные гулянья.
В Туле впервые проходит зимний фестиваль «Выходи гулять!». Жителей и гостей города ждут праздничные программы, конкурсы и концерты на общественных территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Публикуем полную афишу мероприятий.
пос. 2-й Западный пер. ул. Жуковского и Грибоедова:
12.00 — Праздник, посвященный проводам старого Нового года
пос. Обидимо, ул. Ленина, 13:
16.00 — Праздничная программа
ул. М. Жукова, 8-б:
16.00 — Праздничная программа
ул. Бондаренко, 9:
16.30 — Праздничная программа
ул. Кутузова, 43:
16.30 — Праздник, посвященный Крещенскому сочельнику
ул. Седова, 29-а:
16.00 — Праздник, посвященный Крещению
ул. Кирова, 23:
16.30 — Праздничная программа
Мясново, 4-й проезд, 66:
16.00 — Праздничная программа
ул. Плеханова, 157−159:
16.30 — Праздничная программа
ул. Пузакова, 32:
16.00 — Праздник «Широкая масленица!»
ул. Приупская, 9-б:
16.30 — Праздничная программа
Пересечение Пр. Ленина и ул. Агеева:
17.00 — Праздничная программа
ул. Седова, 49:
16.00 — Праздничная программа
ул. Пролетарская, 26:
16.30 — Праздничная программа
Пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 6−8:
16.00 — Праздничная программа
ул. Шухова, 4, 4 а, 4 б, 6, 6 а, 6 б:
16.30 — Праздничная программа
ул. Лейтейзена, 12:
17.00 — Праздничная программа
ул. Комарова, 49-а:
16.30 - Праздничная программа
ул. Приупская, 11-а:
16.30 - Праздничная программа
ул. Революции, 35:
17.00 - Праздничная программа
ул. Ползунова, 20-а-22-а:
16.00 - Праздничная программа
ул. Промышленный проезд, 36:
16.00 - Праздничная программа
Загородный проезд, 1, 3, 7, 7-а, 15:
16.30 - Праздничная программа
ул. Галкина, 10:
16.00 - Праздничная программа
ул. Пролетарская, 28:
16.30 - Праздничная программа
Одоевское шоссе, 30:
16.00 - Праздничная программа
ул. Металлургов, 82-б:
16.30 - Праздничная программа
ул. С. Перовской, 22:
17.00 - Праздничная программа
ул. Буденного, 90:
16.00 - Праздник, посвященный проводам русской зимы «Масленица»
ул. Вильямса, 16:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Циолковского, 8, 8-б, 8-в:
17.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Демонстрации, 4:
17.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Макаренко, 13:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Дементьева, 10, 12, 14, 16:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Пушкинская, 32:
17.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Максимовского, 9:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Бондаренко, 23:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
пр. Ленина, 143:
17.00 - Праздник «Широкая масленица!»
пос. Плеханово, ул. Заводская, 23:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Кутузова, 84:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Костычева, 14:
18.00 - Праздник «Широкая масленица!»
пос. Менделеевский, ул. Пионерская, 8, 9, 15:
18.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Пузакова, 15:
16.00 - Праздник, «Широкая масленица!»
Сквер, ул. Кауля 16:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5-а:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
Сквер около областной больницы по ул. Вильямса:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Лейтейзена, 4:
17.00 - Праздник, «Широкая масленица!»
Пос. Обидимо, ул. Советская, 5, 6, 7:
12.00 - Праздничная программа
ул. Пушкинская, 57:
12.00 - Праздник «Широкая масленица!»
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 10-12:
15.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Гастелло, 2-ой проезд, 24:
16.30 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Дм. Ульянова, 4-6:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 27:
16.00 - Праздник «Широкая масленица!»
ул. Галкина, 32:
16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню
ул. Волкова, 13:
16.30 - Праздник, посвященный, Дню Весны
Пересечение ул. Л. Толстого и С. Перовской:
17.00 - Праздник, посвященный Дню Весны
Пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 15:
16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню
Пересечение ул. Болотова и Рогова:
16.00 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню
ул. Плеханова, 136:
16.30 - Праздник, посвященный Международному женскому Дню
ул. Серебровская, 22:
16.00 - Праздник, посвященный Весенним гуляньям.
Также каждую вторую среду месяца в 15.00 праздничные мероприятия проходят в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9-а;
каждый второй четверг месяца в 15.00 – в пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, территория напротив домов № 34 и 36;
и каждую третью среду месяца в 15.00 – в пос. Трудовой.
Праздничные мероприятия продлятся в городе до 10 апреля.