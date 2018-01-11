новости
новости
Регистрация
Три тульских чиновника вошли в кадровый резерв Президента РФ

Три тульских чиновника вошли в кадровый резерв Президента РФ

Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 143 человека

Президент Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в кадровый резерв от Тульской области включены:
  • Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области;
  • Валерий Шерин, заместитель председателя правительства Тульской области;
  • Евгений Авилов, глава администрации Тулы.
Всего в состав резерва управленческих кадров Президента РФ вошли 143 человека, зарекомендовавших себя с лучшей стороны и имеющих достаточный управленческий опыт.
Среди них представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.
 
сегодня, в 15:15 −9
Другие статьи по темам
Событие
кадровый резерв президента
Люди
Евгений АвиловВалерий ШеринВячеслав Федорищев
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле за штурм мусорки крысами получила предписание УК «Альянс»
В Туле за штурм мусорки крысами получила предписание УК «Альянс»
Открепительные на выборах-2018 отменили, а что взамен?
Открепительные на выборах-2018 отменили, а что взамен?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.