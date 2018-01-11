Три тульских чиновника вошли в кадровый резерв Президента РФ

Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 143 человека

Президент Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в кадровый резерв от Тульской области включены:

Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области;

Валерий Шерин, заместитель председателя правительства Тульской области;

Евгений Авилов, глава администрации Тулы.

Всего в состав резерва управленческих кадров Президента РФ вошли 143 человека, зарекомендовавших себя с лучшей стороны и имеющих достаточный управленческий опыт.

Среди них представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.