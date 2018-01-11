Три тульских чиновника вошли в кадровый резерв Президента РФ
Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 143 человека
Президент Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в кадровый резерв от Тульской области включены:
- Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области;
- Валерий Шерин, заместитель председателя правительства Тульской области;
- Евгений Авилов, глава администрации Тулы.
Всего в состав резерва управленческих кадров Президента РФ вошли 143 человека, зарекомендовавших себя с лучшей стороны и имеющих достаточный управленческий опыт.
Среди них представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.
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