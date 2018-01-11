Открепительные на выборах-2018 отменили, а что взамен?

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 января Тульский избирком показал, как и где можно заполнить заявление, чтобы участвовать в выборах президента страны не по месту регистрации.

18 марта 2018 года с 8.00 до 20.0 (по местному времени) пройдут выборы Президента России. Новация этих выборов — отмена открепительных удостоверений для тех избирателей, кто хочет проголосовать не по месту своей регистрации. Как показал наш тест, для многих отмена открепительных оказалась полной неожиданностью.

– Отмена открепительных позволит избирателю получить возможность проголосовать именно там, где он будет находиться на момент выборов, — отметил председатель областной избирательной комиссии Сергей Костенко. — Для того чтобы обеспечить себе такую возможность, нужно просто написать заявление.

Председатель облизбиркома пошутил, что слова «написать заявление» вызывает у всех — и он сам не исключение! — ассоциации с какой-то бюрократией и потерей времени. Но в этот раз всё будет по-другому.

– Это займет совсем немного времени и будет не хлопотно, — пообещал Сергей Костенко. — Форма заявления единая, писать ручкой ничего, кроме своей подписи, ничего не надо, за вас заявление на компьютере заполнит оператор.

С 31 января заявление можно написать в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) или в МФЦ.

– ТИКи находятся большей частью в администрациях муниципалитетов, — пояснил Сергей Костенко. — А это значит, что большинство туляков знают, где здания находятся, и даже, скорее всего, бывали там. Если неудобно идти в администрацию, можно обратиться в МФЦ. Пришел платить за коммуналку или за справкой — и заполнил заявление.

С 25 февраля заявления также можно написать и в участковой избирательной комиссии.

– Участковые избирательные комиссии, как правило, размещаются в школах, куда большинство из нас уж точно регулярно заходят или заходили за детьми и внуками, — сказал Сергей Костенко.

В учебном классе облизбиркома члены региональной Общественной палаты попробовали написать такие заявления.

– Все члены Общественной палаты Тульской области будут наблюдателями на выборах, а это значит, проведут 18 марта в разных точках области. Поэтому многим придется писать такие заявления. Сегодня мы тестируем эту процедуру, — пояснил председатель региональной общественной палаты Александр Воронцов.

В тестировании приняла участие исполнительный директор «Слободы», член Общественной палаты Тульской области Татьяна Алексеева.

– Нужен только паспорт и понимание, где ты будешь 18 марта. Для теста я выбрала центр Москвы. По Яндекс-картам посмотрела, где есть УИКи шаговой доступности к предполагаемому месту пребывания. Затем оператор в течение 2-х минут заполнил форму с моими данными. Бланк тут же выводится на печать, я ставлю на нем подпись. Мне вручают от него отрывной корешок с печатью участковой комиссии.

По словам Сергея Костенко, даже если этот корешок потеряется, ничего страшного не произойдет, главное, чтобы паспорт был при вас. А корешок — это просто напоминание о месте голосования. Автоматически по этому заявлению избиратель из списка по месту жительства переносится в список того участка, который он указал в заявлении. Списки избирателей с изменениями поступят на избирательные участки 17 марта.

– Если вы вдруг не поедете туда, куда запланировали, и придете 18 марта на участок по месту регистрации, то в день голосования вас включат в список избирателей, но только по решению участковой избирательной комиссии и только после проверки — не проголосовали ли вы в другом УИКе, — пояснил Сергей Костенко.

Еще одно новшество выборов-2018 — использование Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2018).

Центризбирком предоставил Туле 110 таких комплексов.

Ими будут оборудованы избирательные участки в Большой Туле. КОИБы автоматически считывают данные бюллетеней, и после окончания голосования протокол будет готов через 40-60 минут. На участках, не оборудованных КОИБами, подсчет бюллетеней будет проводиться как и раньше – вручную.



По словам Сергея Костенко, эти выборы еще отличаются тем, что наблюдателями на них могут выступать общественные активисты, и в первую очередь члены Общественной палаты региона. И процесс наблюдения осуществляется не только в день выборов, но и с этапа заполнения заявлений на смену места голосования.