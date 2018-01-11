В Туле за штурм мусорки крысами получила предписание УК «Альянс»

Управляющая компания в ближайшее время должна провести дератизацию (меры по уничтожению грызунов).

Управление по административно-техническому надзору администрации Тулы проверило состояние контейнерной площадки на пересечении улиц Гоголевской и Софьи Перовской. Об этом порталу MySlo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Поводом для проверки стала публикация видео о том, как крысы пытаются запрыгнуть в мусорный контейнер. Штурм длился около получаса. Контейнер стоял далеко, и грызуны не смогли до него допрыгнуть.

По результатам проверки УК «Альянс» получила предписание и теперь в ближайшие дни должна провести дератизацию – уничтожить крыс.