Какие улицы Тулы останутся без света 12 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям домов по следующим адресам:
- п. Дачный,
- Щегловский пр-д 2, 4, 6, 8, 10, пр-д Новорабочий 1-11, 22, 24, 27, 29, 30-35, 42,
- 2-й Лихвинский пос., 27-40,
- 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
- 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-16 (чётн.),
- 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.);
- 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,
- п. Горняк: ул. Садовая, 30-36 (чётн.),
- 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
- 4-й пр-д, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- 5-й пр-д, 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.).
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