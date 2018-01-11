Какие улицы Тулы останутся без света 12 января

Изменить свои планы с 9 до 17 часов придётся жителям домов по следующим адресам:

п. Дачный,

Щегловский пр-д 2, 4, 6, 8, 10, пр-д Новорабочий 1-11, 22, 24, 27, 29, 30-35, 42,

2-й Лихвинский пос., 27-40,

8-й Лихвинский пр-д, 4-11,

11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-16 (чётн.),

10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.);

7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,

п. Горняк: ул. Садовая, 30-36 (чётн.),

3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,

4-й пр-д, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.),

5-й пр-д, 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.).