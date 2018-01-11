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На улице Литейной загорелась «Лада Калина»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Литейной загорелась «Лада Калина»

Пожар был потушен за три минуты, никто не пострадал.

В 18.33 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина», расположенного на улице Литейной. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за три минуты. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия сгорела правая передняя фара, закоптилась и обгорела правая часть моторного отсека, закоптился капот. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:10 +1
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Тулаулица Литейная

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