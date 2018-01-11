На улице Литейной загорелась «Лада Калина»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар был потушен за три минуты, никто не пострадал.

В 18.33 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина», расположенного на улице Литейной. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за три минуты. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия сгорела правая передняя фара, закоптилась и обгорела правая часть моторного отсека, закоптился капот. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.