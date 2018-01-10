Тулячка отметила 100-летний юбилей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В первый день 2018 года отметила свой 100-летний юбилей жительница Центрального округа Лидия Михайловна Огаркова, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла.

Лидия Михайловна закончила Хабаровский педагогический институт, факультет иностранных языков, после чего работала учителем английского языка в средних школах. Переехав в 1951 году в Тулу, на протяжении 20 лет была старшим преподавателем кафедры иностранных языков в то время Тульского политехнического института.

В день своего юбилея Лидия Михайловна принимала поздравления от своих выпускников, родственников, соседей и друзей, которые отзываются о ней как о жизнерадостном и жизнелюбивом, добрейшей души человеке.

С поздравительной открыткой от Президента РФ и подарком приехали заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу по социальной политике Инесса Сулина и представитель отдела социальной защиты населения по Туле.