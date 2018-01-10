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Тулячка отметила 100-летний юбилей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тулячка отметила 100-летний юбилей

Лидия Михайловна Огаркова – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла.

В первый день 2018 года отметила свой 100-летний юбилей жительница Центрального округа Лидия Михайловна Огаркова, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла.

Лидия Михайловна закончила Хабаровский педагогический институт, факультет иностранных языков, после чего работала учителем английского языка в средних школах. Переехав в 1951 году в Тулу, на протяжении 20 лет была старшим преподавателем кафедры иностранных языков в то время Тульского политехнического института.

В день своего юбилея Лидия Михайловна принимала поздравления от своих выпускников, родственников, соседей и друзей, которые отзываются о ней как о жизнерадостном и жизнелюбивом, добрейшей души человеке.

С поздравительной открыткой от Президента РФ и подарком приехали заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу по социальной политике Инесса Сулина и представитель отдела социальной защиты населения по Туле.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 +14
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